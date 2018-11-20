El Pais: Евросоюз намерен уменьшить свою зависимость от НАТО

Мадрид, , 01:35 — REGNUM Первые шаги в этом направлении были сделаны год назад, а сейчас предлагается увеличить количество совместных проектов с 17 до 34 (чтобы, например, ускорить разработку первого европейского дрона), проводить больше гражданских операций и обговорить принципы создания общего фонда величиной до 13 млрд евро. Таким образом, Евросоюз начинает беспрецедентное движение в сторону стратегической независимости, в том числе на почве военных действий. Встреча продолжится завтра, 20 ноября.

Нынешнему прогрессу на пути к сближению европейских стран весьма поспособствовала ненадежность традиционных союзников, в первую очередь Соединенных Штатов. Кроме того, сегодняшняя встреча была вызвана необходимостью решать конфликты, с которыми ни одно государство не может справиться в одиночку и которые не вписываются в рамки традиционной деятельности НАТО, подчеркивает El Pais.

Брюссельский саммит министров практически совпал по времени с недавней шумихой, вызванной выступлением президента Франции Эммануэля Макрона в поддержку идеи европейского правительства. Эта инициатива была поддержана немецким канцлером Ангелой Меркель, которая также обозначила в качестве цели добиться независимости от Североатлантического альянса, который обеспечивал безопасность Европы со времен Холодной войны.

Хотя все опрошенные источники настаивали на том, что Макрон говорил не столько о создании настоящего единого правительства, сколько об укреплении сотрудничества и интеграции европейских народов, план французского лидера буквально взбесил президента США Дональда Трампа. Он прибыл в Белый дом, угрожая прекращением присутствия американских вооруженных сил в Европе, а теперь оказался перед тревожной перспективой того, что Старый свет будет вести политику в сфере безопасности с определенной долей независимости.

Наступление европейцев в сфере дипломатии пробудило подозрения и у НАТО: альянс боится, что Евросоюз захочет создать параллельную организацию. Эти опасения возникли еще в прошлом году: возросшее напряжение проявилось тогда в появлении генерального штаба в Брюсселе, призванного координировать военные операции ЕС за рубежом. Правда, в состав штаба пока входят только 25 человек, и они не успевают заниматься всеми вопросами. Тем не менее создание этого центра координации (MPCC) вызвало у НАТО неприятные ощущения, ведь в Монсе, всего в 50 километрах от Брюсселя, расположен их собственный главный штаб SHAPE.

Опасения могут усилиться после сегодняшней встречи, поскольку ЕС планирует вдвое увеличить дотации на содержание сотрудников штаба (их число должно вырасти до 50) и, главное, санкционировать армейские операции, включающие в себя военные действия на суше. «Они будут скромного масштаба, подразумевающими лишь управление батальоном, очень далекими от задействования всей армии», — уточнил европейский источник.

Однако в НАТО знают, что почти все грандиозные европейские проекты начинались с малого. Поэтому генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поспешил возвысить голос сейчас, пока не поздно. «Если будет слишком много фраз, подобных заявлению о стратегической независимости, то похоже, что [Европе] придется делать большие дела в одиночку, и не думаю, что это будет разумно», — предупредил он.