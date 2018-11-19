Учиться и вооружаться. Путин о приоритетах развития Вооруженных сил

Москва, , 22:41 — REGNUM Развитие Вооруженных сил России должно соответствовать двум приоритетным соображениям — боевая учеба в сочетании с модернизацией техники и вооружения, сказал 19 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам оборонной тематики.

Президент России подчеркнул, что боевая подготовка должна совершенствоваться с учетом опыта военной операции в Сирии, решения сложных и нешаблонных задач.

Кроме того, развитие Вооруженных сил должно сочетаться с постоянным контролированием способности различных органов власти и промышленных предприятий к мобилизационным мероприятиям.

Это должно идти параллельно с продолжением модернизации технического обеспечения армии и флота, с переходом частей и соединений на новые образцы боевой техники.

«Эту задачу мы в деталях обсудим на отдельном совещании, однако, прошу сегодня заместителей министра обороны, главнокомандующих видами, командующих родами войск доложить о том, как идет переход частей и соединений на новые образцы вооружений и военной техники», — сказал Владимир Путин.

Не меньшее внимание глава российского государства призвал обратить на воспитательную работу среди военнослужащих.

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