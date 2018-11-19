Количество учебных заведений МВД Казахстана сократится в 2,5 раза

Астана, , 21:49 — REGNUM Казахстану требуются полицейские новой формации, поэтому в республике будет пересмотрена системы подготовки и продвижения кадров, заявил 19 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам реформирования органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что в республике нужны новые полицейские академии. Из 12 учебных заведений МВД в Казахстане останется только пять лучших, сотрудникам которых будет повышена заработная плата.

Президент добавил, что действующих сотрудников полиции ждет внеочередная аттестация. На место полицейских, которые не смогут пройти аттестацию, будет организован набор более подготовленных кадров. В качестве возможных претендентов глава государства указал на юристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в ходе которого отметил необходимость изменения системы подготовки квалифицированных кадров в органах внутренних дел.

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