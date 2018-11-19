Возобновились полеты самолетов-разведчиков ВКС РФ над Идлибом

Идлиб, Сирия, , 17:07 — REGNUM Российские самолеты-разведчики возобновили свои полеты над Идлибской демилитаризованной зоной. Зона создана пока только на бумаге. На практике Турции не удалось вытеснить с ее территории радикальные исламистские группировки, которые занимают большую часть буферной зоны. На выполнение Сочинских соглашений пошли только протурецкие боевики, полностью подконтрольные Анкаре.

Согласно информации от сирийских военных и от местных наблюдателей, российские самолеты-разведчики начали совершать регулярные полеты в воздушном пространстве над обозначенной зоной деэскалации. В частности, в интернете появились кадры, запечатлевшие российский Ил-20, летящий над позициями джихадистов в северной части провинции Хама. Ил-20 также был замечен и над провинцией Идлиб.

Местные источники связывают возобновление полетов разведывательной авиации ВКС РФ с появлением несколько дней назад заявления Сирийской арабской армии о скором начале военной операции в юго-восточной части зоны деэскалации.

По мнению российских военных экспертов, вопрос создания Идлибской демилитаризованной зоны будет предметом обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Стамбуле. Встреча проходит сегодня, 19 ноября, и официально посвящена окончанию строительства морской части трубопровода «Турецкий поток».