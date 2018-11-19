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Браудер назвал новые обвинения против него ответом на «дело Скрипалей»

Политика

В Генпрокуратуре РФ заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Браудера

Лондон, 19 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что новое уголовное дело против него связано с так называемым «делом Скрипалей». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В ответ на отравление (Сергея) Скрипаля меня обвиняют в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского», — написал Браудер.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре России заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении британского финансиста Уильяма Браудера. Его обвинили в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. В мае текущего года он был задержан в Испании, однако затем отпущен на свободу в связи с истечением действия ордера на арест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали новое уголовное дело против Браудера

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Организованная преступность
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