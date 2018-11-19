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Премьер-министр Испании прибыл в Марокко для встречи с королем Мохамедом VI

Политика

Нелегальная миграция через море — главная «головная боль» в отношениях двух государств

Рабат, 19 ноября 2018, 14:45 — REGNUM  19 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в столицу Марокко Рабат, где был встречен с военными почестями, пишет газета El País.

В повестке дня главы правительства Испании запланированы переговоры с марокканским коллегой Саадедином Аль-Отмани и королем Марокко Мохамедом VI. Вместе с Санчесом в Рабат прибыл министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Главная тема переговоров — пресечение нелегальной миграции через Средиземное море.

Педро Санчес намерен передать властям Марокко слова благодарности от имени Испании и Европейского союза за работу по борьбе с нелегальной миграцией. На саммите Евросоюза в октябре он уже подчеркивал «необычайную работу» марокканской стороны в этой сфере.

Напомним, после закрытия итальянских портов для кораблей с нелегальными мигрантами, этим летом главным маршрутом незаконной миграции стал Марокко-Испания. Также от незаконных пересечений границы страдают испанские анклавы-порты Меута и Селилья, расположенные на североафриканском побережье.

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Политическая жизнь Испании
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