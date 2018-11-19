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США окажут Эфиопии помощь в решении проблемы с нехваткой питьевой воды

Политика

Частная американская компания Xylem, при поддержке американского правительства, начнет оказывать Эфиопии техническую помощь в осуществлении проектов по устранению проблемы нехватки чистой питьевой воды

Аддис-Абеба, 19 ноября 2018, 23:48 — REGNUM  Министерство водных ресурсов, ирригации и электричества Эфиопии подписало меморандум о взаимном сотрудничестве с корпорацией Xylem — ведущей американской компанией в разработке и внедрении инновационных решений с использованием современных технологий в области водных ресурсов. Компания Xylem намерена применять в Эфиопии свой накопленный технологический опыт с целью решения проблемы нехватки чистой питьевой воды. Об этом сообщило 18 ноября эфиопское информационное агентство ENA.

Старший торговый представитель США Крис Вилькен отметил, что, выступая в роли одного из самых важный партнеров Эфиопии в области развития, Соединенные Штаты знают, насколько важно для будущего страны эффективно управлять имеющимися в Эфиопии водными ресурсами. Проблема обеспеченности граждан Эфиопии водой включается практически в каждую программу США по поддержанию развития. Реализация данных программ, в том числе и проекта компании Xylem, направлена на улучшение здоровья и благополучия эфиопов, так как цели данных проектов — обеспечить доступ к безопасной и чистой воде. Эфиопии эффективная очистка воды необходима для производства питьевой воды, для здравоохранения, а также для использования при орошении сельскохозяйственных культур, для кормления скота и развития сектора возобновляемой энергетики.

Благодаря этому меморандуму, компания Xylem изучит, как можно использовать имеющийся у нее уникальный набор навыков и технологий, чтобы помочь Эфиопии решить проблемы с нехваткой чистой воды.

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Зарубежная хроника
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