Международная тюркская академия подписала соглашение с Узбекистаном

Туркестан, Казахстан, , 12:53 — REGNUM Узбекистан и Международная тюркская академия подписали меморандум о сотрудничестве и укреплении деловых связей, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Документ был подписан 19 ноября в рамках международной научно-теоретической конференции «Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира».

В ходе конференции было также подписано соглашение между акимтом (администрацией) Туркестанской области Казахстана и Международной тюркской академией.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения между Туркестанской областью и академией в городе Туркестане планируется построить научный центр, который соберет научные достижения ученых и мыслителей всего тюркского мира.

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