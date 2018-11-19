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Международная тюркская академия подписала соглашение с Узбекистаном

Политика

Соглашение также было подписано с Туркестанской областью Казахстана

Туркестан, Казахстан, 19 ноября 2018, 12:53 — REGNUM  Узбекистан и Международная тюркская академия подписали меморандум о сотрудничестве и укреплении деловых связей, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Документ был подписан 19 ноября в рамках международной научно-теоретической конференции «Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира».

В ходе конференции было также подписано соглашение между акимтом (администрацией) Туркестанской области Казахстана и Международной тюркской академией.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения между Туркестанской областью и академией в городе Туркестане планируется построить научный центр, который соберет научные достижения ученых и мыслителей всего тюркского мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе Туркестане планируют открыть научный центр тюркской академии

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Политическая жизнь Казахстана
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