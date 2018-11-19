Премьер-министр Литвы попросит о боевой авиагруппе НАТО в Прибалтике

Вильнюс, , 12:41 — REGNUM

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 19 ноября, в Брюсселе проведёт переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Центральными темами встречи, согласно пресс-службе правительства, станут обязательства Литвы по финансированию оборонного бюджета, отношения с Россией и Украиной, а также переформирование так называемой миссии воздушного пространства НАТО в постоянную часть системы ПВО Прибалтики.

В настоящее время небольшая группа истребителей из разных стран НАТО по принципу ротации базируется на литовском аэродроме «Зокняй», под Шяуляй и в Эмари (Эстония). Литва просит переформатировать миссию в неотъемлемую боевую часть ПВО НАТО в Прибалтике. Это будет предполагать выполнение боевых задач истребителями НАТО.