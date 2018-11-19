Глава МИД Австрии: «Убеждена, что в правительстве нет антисемитов»

Вена, , 12:38 — REGNUM С момента вступления в должность бирюзово-голубого правительства Австрии в декабре 2017 года власти Израиля отказались от общения с министрами, принадлежащими к Австрийской партии свободы (FPÖ), обвинив партию в антисемитизме. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала эту ситуацию в интервью израильской газете Times of Israel.

«Я абсолютно убеждена, что ни он (лидер партии FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе — прим. ИА REGNUM ), ни какой-либо другой член этого правительства не является антисемитом и не толерантен к антисемитизму», — сказала Кнайсль.

По ее словам, Штрахе «очень интересуется Израилем, его историей и культурой» и «неоднократно подчеркивал, что в его партии нет места антисемитизму».

«Я уверена, что со временем даже те, кто все еще сомневаются, поймут, что это не просто пустые слова», — сказала она.

Власти Австрии просили Израиль сделать исключение для самой Карин Кнайсль, так как она как глава МИД отвечает за коммуникацию с иностранными правительствами, а также не является членом FPÖ, хотя выдвинута на должность именно этой партией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в Вену, где он должен был присутствовать на конференции Евросоюза, посвященной борьбе с антисемитизмом. Это должен был быть первый визит премьер-министра Израиля в Австрию с 1997 года.

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