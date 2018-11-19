«Фантазии не знают границ»: Пушков о заявлении Польши по Nord Stream 2

Москва, , 11:06 — REGNUM Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы может начать наступление на Украину после завершения строительства «Северного потока — 2», являются фантазиями, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

«Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днём с огнём не сыскать», — написал Пушков, комментируя слова Моравецкого.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2», длина которого составит более 1,2 тыс. км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Нидерланды и Франция.

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