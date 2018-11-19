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В Кремле назвали сроки проведения большой пресс-конференции Путина

Политика

Традицию проведения таких событий Владимир Путин положил в 2001 году, с самого начала своего первого президентского срока

В Кремле назвали сроки проведения большой пресс-конференции Путина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина

Москва, 19 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина пройдет в декабре, заявил 19 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пресс-конференция будет в декабре традиционная», — заявил Песков.

Напомним, традицию проведения таких событий Владимир Путин положил в 2001 году, с самого начала своего первого президентского срока.

Самая долгая пресс-конференция состоялась в 2008 году, когда президент отвечал на вопросы в течение 4 часов 40 минут. В 2017 году большую ежегодную пресс-конференцию посмотрели 6,9 млн российских телезрителей.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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