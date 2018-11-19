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Оппозиция Индии требует голосования по вопросу о доверии правительству Гоа

Политика

Оппозиционный «Индийский национальный конгресс» полагает, что в отсутствие главного министра штата правительство Гоа не может функционировать эффективно

Гоа, Индия, 19 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) подала губернатору штата Гоа Мридуле Синха прошение о проведении специальной сессии местного законодательного собрания. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», фракция ИНК планирует вынести на голосование в законодательном органе штата вопрос о доверии правительству Гоа во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Ранее в ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Рандип Сингх Сурджевала заявил, что в связи продолжительным отсутствием главного министра Гоа Манохара Паррикара, который в последнее время испытывал серьезные проблемы со здоровьем, правительство штата не способно нормально функционировать. Деятель ИНК также подчеркнул, что вопрос о необходимости отправить правительство Гоа в отставку также будет поднят «Индийским национальным конгрессом» в ходе зимней сессии парламента Индии.

После дополнительных выборов в штате Гоа фракция ИНК в местном законодательном собрании стала наиболее многочисленной. В отсутствие главы действующего правительства штата Манохара Паррикара представители «Индийского национального конгресса» несколько раз требовали предоставить им возможность сформировать новое правительство.

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Зарубежная хроника
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