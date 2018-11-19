Министерство образования Афганистана планирует нанять 30 тысяч женщин

Кабул, , 10:16 — REGNUM Во время пресс-конференции в правительственном информационном центре официальные представители министерства образования Афганистана заявили, что будет запущена новая программа, в рамках которой предполагается нанять 30 тысяч женщин в течение пяти лет.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, целями данной программы являются обеспечение доступа к образованию для девочек, увеличение процент охвата общего образования среди женщин, а также создание необходимых условий для их финансовой независимости с помощью найма женщин на должности учителей.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в основном женщины будут назначаться учителями в сельские районы, где отмечается острая нехватка преподавателей.

По словам официальных представителей министерства образования Афганистана, реализация этой программы увеличит количество женщин-учителей с 33% до 42% от общего числа преподавателей общеобразовательных школ, а также позволит решить такую насущную для сельских районов проблему, как отсутствие равного доступа к образованию для мальчиков и девочек.