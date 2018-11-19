В афганской провинции Газни ликвидирован 21 боевик

Газни, Афганистан, , 21:53 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате авиационных ударов Военно-воздушных сил Афганистана был ликвидирован по меньшей мере 21 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Карабаг провинции Газни.

Согласно заявлению, еще четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана также добавили, что в результате операции Вооруженных сил Афганистана в провинции Газни было обнаружено и обезврежено два самодельных взрывных устройства

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.