Макрон призвал страны ЕС отказаться от их суверенитета

Берлин, , 09:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в своей первой речи перед немецким парламентом (бундестагом) воззвал к франко-германскому союзу и к сильному суверенитету Европейского союза перед лицом глобальных вызовов, передает Tagesschau.

Макрон произнес речь 18 ноября — во Всенародный день скорби в Германии, в который вспоминают погибших в войне. Он заявил, что в 1945 году Франция и Германия объединили усилия для примирения, которое обеспечило мир на европейском континенте более чем на 70 лет.

Президент Франции заявил, что хочет более тесного сотрудничества между двумя странами и дальнейшего развития европейской интеграции, в том числе в сфере совместной обороны и монетарной политики.

«Наш Европейский союз приближается к этим темам со страхом, присущим новичкам», — отметил Макрон. Но создание современного, эффективного и демократического суверенитета требует совместной франко-германской ответственности. «Это можем сделать только мы», — сказал он.

Эммануэль Макрон признал, что во Франции и Германии существуют опасения перед лицом потери национального суверенитета, но именно отказ от национального суверенитета и является главной задачей.

«Конечно, мы испытываем страх перед этими новыми задачами. Каждому из нас придется ради сближения поделиться полномочиями по принятию решений, внешней политикой, политикой миграции и развития, растущей частью бюджета или даже частью налоговых поступлений. Чтобы воплотить в жизнь идею европейской обороны, чтобы превратить евро в международную валюту с единым европейским бюджетом».

После выступления в бундестаге Эммануэль Макрон отправился на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября президент Франции выступил с инициативой создания единой европейской армии. Ангела Меркель поддержала эту идею в речи перед Европейским парламентом.

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