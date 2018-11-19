Спецпосланник Си Цзиньпина встретился с новым президентом Мальдив

Мале, , 08:51 — REGNUM Недавно приведенный к присяге новый президент Мальдив Ибрахим Мохамед Солих встретился со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Ло Шуганом, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Министр культуры и туризма Китая Ло Шуган передал искренние и тёплые пожелания от главы Поднебесной Солиху, поздравив его с принятием присяги на посту нового президента Мальдив. По словам Ло, отношения между Китаем и Мальдивами находятся в русле традиционной дружбы, при этом страны должны и дальше двигаться в сторону согласования стратегий развития в рамках китайской инициативы «Нового шелкового пути».

Солих, в свою очередь поблагодарил председателя Си за то, что тот направил спецпосланника на церемонию его инаугурации, а также подчеркнул особую важность для Мальдив отношений с Китаем. В связи с этим, Мальдивы продолжать исповедовать принцип «одного Китая», а также сотрудничать с Поднебесной в рамках «Нового шелкового пути».

Напомним, что Ибрахим Мохамед Солих был избран президентом Мальдив еще в конце сентября 2018 года на государственных выборах президента с 58,4% голосов, опередив его конкурента и предшественника на посту президента Абдуллы Ямина.

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