Президентом Мальдив избран кандидат от оппозиции

Мале, , 08:48 — REGNUM На выборах президента Мальдив, прошедших 23 сентября, победу одержал кандидат от оппозиционных сил Ибрахим Мохамед Солих. Об этом пишет местное онлайн-издание Mihaaru.

Отмечается, что кандидат Совместной оппозиционной коалиции Мальдив набрал 58,4% голосов (134 тыс. бюллетеней), а его конкурент и действующий глава государства Абдулла Ямин — лишь 41,6% (95 тыс. проголосовавших).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат от оппозиционной коалиции Ибрагим Мохамед Солих пообещал поднять уровень спорта в стране и создать спортивный совет на каждом острове.

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