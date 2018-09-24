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Президентом Мальдив избран кандидат от оппозиции

Политика

Действующий глава государства Абдулла Ямин набрал лишь 41,6% голосов

Мале, 24 сентября 2018, 08:48 — REGNUM  На выборах президента Мальдив, прошедших 23 сентября, победу одержал кандидат от оппозиционных сил Ибрахим Мохамед Солих. Об этом пишет местное онлайн-издание Mihaaru.

Отмечается, что кандидат Совместной оппозиционной коалиции Мальдив набрал 58,4% голосов (134 тыс. бюллетеней), а его конкурент и действующий глава государства Абдулла Ямин — лишь 41,6% (95 тыс. проголосовавших).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат от оппозиционной коалиции Ибрагим Мохамед Солих пообещал поднять уровень спорта в стране и создать спортивный совет на каждом острове.

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Президентские выборы на Мальдивах-2018
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