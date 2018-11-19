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МИД Украины осудил нападение на канадского журналиста в Киеве

Политика

Двух других нападений, состоявшихся в тот же день, дипломаты не заметили

Киев, 19 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины призвало правоохранительные органы расследовать нападение на канадского журналиста Майкла Колборна, заявила 18 ноября пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко на своей странице в социальной сети Twitter.

«Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительными органами», — написала она.

Напомним, канадский журналист пострадал от рук неизвестных во время проведения марша в честь Дня памяти трансгендеров. Мужчине разбили очки и посоветовали уезжать на родину.

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Отметим, украинский МИД менее принципиален в отношении других работников СМИ. К примеру, 18 ноября в Киеве группа неизвестных напала на журналиста, сотрудничающего с известным блогером Анатолием Шариём, а также на корреспондента оппозиционного телеканала NewsOne. В последнем случае соучастницей нападения стала депутат Верховной рады Украины Оксана Корчинская.

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Нападения на журналистов
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