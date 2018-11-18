Медведев выразил Пенсу соболезнования в связи с жертвами пожаров в США

Порт-Морсби, , 09:58 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сильных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Слова соболезнования Медведев высказал в краткой беседе с вице-президентом США Майком Пенсом на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби.

Медведев попросил американского вице-президента Пенса передать слова поддержки родным и близким тех кто погиб или пострадал в результатет бушующих в Калифорнии лесных пожаров.

В свою очередь, Пенс поблагодарил Медведева за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с лесными пожарами.

Напомним, что Медведев возглавляет российскую делегацию на саммите АТЭС, который в этом году проходит в Папуа — Новой Гвинее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв сильнейших лесных пожаров в Калифорнии выросло до 79 человек. Большая часть погибших — 76 человек — была найдена в округе Бьютт на севере Калифорнии. При этом пропавшими без вести числятся 1276 человек. Власти надеются, что пропавшие просто не могут сообщить родственникам о своем местоположении из-за хаоса, связанного с пожарами.