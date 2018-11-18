The National Interest: Численность вооруженных сил США слишком мала

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Американский аналитический журнал по военно-политической тематикеThe National Interest выпустил очередную статью о проблемах американской армии. Статья вышла 17 ноября.

На этот раз эксперты указывают, что «серьезный кризис» в национальной обороне США связан в первую очередь с тем, что численность американских вооруженных сил в настоящий момент находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

Стоит отметить, что в американской прессе в последнее время постоянно появляются те или иные статьи, которые указывают на «проблемы» американских вооруженных сил и призывают к их скорейшему решению. Основной посыл таких статей в том, что армии США в ближайшие годы нужно готовится не к продолжению войны с мировым терроризмом, а к полномасштабной войне с Россией и Китаем.

Если начиная с 11 сентября 2001 года американская армия строилась исключительно под задачи борьбы с терроризмом и несения неких полицейских функций на оккупированных территориях, то теперь армии США следует стать силой, способной победить в гипотетической мировой войне.

Практически все американские военные эксперты сходятся во мнении, что в нынешнем виде вооруженные силы США не способны справится с такой задачей. Эта неспособность обсуждается под различным углом зрения.

Так, в данной статье речь идет о том, что численность американских вооруженных сил сейчас совершенно недостаточна для тех задач, которые перед ними стоят. Командование ВМС США ранее уже заявляло, что им нужно как минимум 355 боевых кораблей, но на данный момент они располагают 285. В военно-воздушных силах США уже указывали, что им нужно 386 эскадрилий, а сейчас их только 312. В сухопутных войсках считает, что нужно как минимум полмиллиона солдат, а их сейчас только 476 тыс.

Рецепт решения проблем прост и понятен — нужно больше денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная комиссия Конгресса США по стратегии национальной обороны пришла к выводу, что военное превосходство США сократилось так сильно, что достигло опасного уровня.

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