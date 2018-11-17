МИД Бангладеш: мы не будем выселять беженцев рохинджа силой

Дакка, , 16:41 — REGNUM Министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али заявил, что правительство не будет силой выселять беженцев рохинджа из страны. По сообщению бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», он подчеркнул, что процесс репатриации беженцев в Мьянму не начался до сих пор лишь по причине нежелания рохинджа покидать территорию Бангладеш.

При этом Абул Хасан Махмуд Али отметил, что рохинджа будут непременно переселены обратно в штат Ракхаин, Мьянма, однако точная дата начала репатриации пока не установлена. Глава внешнеполитического ведомства Бангладеш подчеркнул, что правительство во главе с премьер-министром Хасиной Вазед стремится разрешить кризис путем переговоров со всеми сторонами конфликта.

Абул Хасан Махмуд Али сообщил, что в данный момент на территории штата Ракхаин ведутся работы по возведению домов для беженцев. В частности, Индия и Китай построят по 750 и 1000 домов соответственно.