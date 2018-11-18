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Оппозиция Бангладеш: премьер-министр нарушила избирательный закон страны

Политика

Деятель оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» заявил, что премьер-министр страны и лидер «Авами лиг» Хасина Вазед использует государственные помещения для ведения избирательной кампании

Оппозиция Бангладеш: премьер-министр нарушила избирательный закон страны
DFID
Шейх Хасина Вазед

Дакка, 18 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Заместитель генерального секретаря оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Рухул Кабир Ризви заявил, что лидер правящей партии «Авами лиг» («Народная лига») премьер-министр Шейх Хасина Вазед нарушила избирательное право страны. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», соответствующее заявление лидер НПБ сделал в ходе пресс-конференции в штабе партии.

Рухул Кабир Ризви сообщил, что Шейх Хасина Вазед и ее однопартийцы собирают заявления на выдвижение в качестве кандидата от партии «Авами лиг» на предстоящих парламентских выборах в резиденции премьер-министра. Таким образом, глава государства нарушает пункт 14 (2) закона Народной Республики Бангладеш о выборах, согласно которому партиям запрещено использовать государственные помещения и офисы для ведения предвыборной кампании.

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Бангладеш 30 декабря 2018 года. Оппозиционный альянс «Национальный единый фронт» («Джатия ойкия фронт») требует переноса даты выборов на один месяц для того, чтобы обеспечить беспристрастность избирательного процесса.

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Зарубежная хроника
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