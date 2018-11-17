Премьер Эфиопии призвал народ помочь правительству в борьбе с коррупцией

Аддис-Абеба, , 16:53 — REGNUM Глава исполнительной власти Эфиопии Абий Ахмед в своем заявлении осудил обвиненных в коррупции чиновников, комментируя массовые задержания должностных лиц Эфиопии по обвинению во взяточничестве. «Эфиопия не должна быть страной, где одни воруют миллионы долларов, а другие ищут себе еду в мусорных контейнерах», — заявил премьер-министр. Об этом сообщило 16 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Satellite.

Премьер Абий Ахмед пообещал, что его правительство продолжит борьбу с должностными лицами, подозреваемыми в коррупции и нарушении прав человека. Премьер-министр сравнил коррупцию в стране с «раком», который, по его словам, требует борьбы с ним всех граждан, чтобы не получить в будущем проблему коррупционной пандемии. Он добавил, что его личная ответственность и ответственность его правительства — ловить воров и правонарушителей, где бы они ни находились, чтобы привлечь их к ответу. Абий Ахмед также призвал общественность присоединиться к нему в борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека.