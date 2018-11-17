Южная Корея: испытание нового оружия КНДР не означает конец переговоров

Сеул, , 15:50 — REGNUM Южная Корея не считает проведённое КНДР испытание нового оружия препятствием для продолжения многосторонних переговоров о ядерном разоружении и безопасности на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника в правительстве Республики.

16 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил полигон, на котором было испытано «новое высокотехнологичное оружие» неустановленного образца. Доподлинно известно, что это не было баллистической ракетой или ядерной бомбой. Испытание состоялось вскоре после отмены встречи помощника Ким Чен Ына и госсекретаря США Майкла Помпео, которая должна была пройти 6 ноября в США. Таким образом, КНДР выражает недовольство отсутствием уступок в переговорном процессе со стороны Соединенных Штатов.

Однако в Республике Корея призвали не драматизировать ситуацию. КНДР намерена продолжить переговоры по ядерному разоружению и предпринимает реальные действия для его реализации. Кроме того, стороны продолжают консультации, готовясь ко второму саммиту президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который должен состояться уже в начала 2019 года.