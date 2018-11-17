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ВМФ Южной Кореи получит первый учебно-боевой корабль

Политика

Церемония спуска на воду прошла на верфи Hyundai Heavy Industries в городе Ульсане

ВМФ Южной Кореи получит первый учебно-боевой корабль
Иллюстрация: Navy.mil
ВМС Южной Кореи

Сеул, 17 ноября 2018, 22:14 — REGNUM  16 ноября был спущен на воду первый учебно-боевой корабль для военно-морского флота Республики Корея. Судно войдёт в строй ВМФ в 2021 году, в ближайшее время будут проводиться технические испытания.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, судно изготовлено по проекту ATH-81 «Хансандо» и получило имя великого корейского полководца Ли Сун Сина. Его водоизмещение составляет 4500 тонн, длина достигает 142 метров, а дальность хода — 12 000 километров на скорости 18 узлов (33 км/ч). Максимальная скорость — 24 узла. Несмотря на то, что корабль предназначен для учебных целей, он оснащён 76-мм и 40-мм пушками, а также системой противоракетной обороны. Экипаж составляет 400 человек. Внутри судно оборудовано лекционным залом, медицинским и хирургическим отсеками и обеспечивает комфортные условия для проживания. Это позволяет в случае необходимости выполнять роль корабля поддержки.

«Хансандо» построен силами крупнейшего южнокорейского конгломерата Hyundai Heavy Industries. Главной задачей является подготовка личного состава ВМФ.

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Зарубежная хроника
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