Премьер Индии: пусть лидером ИНК станет хоть один не член семьи Ганди

Порто-Ново, , 17:17 — REGNUM «Я хочу бросить вызов партии Индийскому Национальному Конгрессу. Пусть лидером этой партии станет кто-либо не из семьи Ганди хотя бы на пять лет. Тогда я могу сказать, что в этой партии есть демократические принципы», — заявил сторонникам партии премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Страной правили четыре поколения лидеров Индийского Национального Конгресса, теперь они должны дать отчет о своей деятельности», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что оппозиционная партия всегда пренебрегала нуждами бедных.

«Индийский Национальный Конгресс держал страну во мраке, а их ложь укоренилась в головах индийцев», — заявил Нарендра Моди.