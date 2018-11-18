Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
17:30:36 МСК

Премьер Индии: пусть лидером ИНК станет хоть один не член семьи Ганди

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди раскритиковал главную оппозиционную партию страны

Порто-Ново, 18 ноября 2018, 17:17 — REGNUM  «Я хочу бросить вызов партии Индийскому Национальному Конгрессу. Пусть лидером этой партии станет кто-либо не из семьи Ганди хотя бы на пять лет. Тогда я могу сказать, что в этой партии есть демократические принципы», — заявил сторонникам партии премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Страной правили четыре поколения лидеров Индийского Национального Конгресса, теперь они должны дать отчет о своей деятельности», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что оппозиционная партия всегда пренебрегала нуждами бедных.

«Индийский Национальный Конгресс держал страну во мраке, а их ложь укоренилась в головах индийцев», — заявил Нарендра Моди.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить