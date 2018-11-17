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В Бангладеш арестованы 38 «зачинщиков беспорядков» в рядах оппозиции

Политика

В результате столкновений с полицией в районе Нойапалтан столицы Бангладеш – г. Дакки – были задержаны 38 членов оппозиционной партии Бангладеш

В Бангладеш арестованы 38 «зачинщиков беспорядков» в рядах оппозиции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Задержание

Дакка, 17 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  После столкновений протестующих с полицией в районе Нойапалтан г. Дакки были задержаны 38 членов оппозиционной Бангладешской националистической партии, из которых 27 были посажены под арест для ведения следствия по делу об организации беспорядков. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», суд постановил задержать «зачинщиков массовых беспорядков» на пять суток, в течение которых все задержанные будут допрошены.

В заявлении полиции, специально выпущенном по этому делу, говорится, что протестующие заблокировали движение на одной из улиц, и на просьбу полиции устранить препятствия для движения по улице они ответили резким отказом. После повторной настойчивой просьбы полиции протестующие подожгли две полицейские машины. Кроме того, в полицию постоянно летели обломки кирпичей, что можно расценивать как попытку убийства, говорится в заявлении.

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Зарубежная хроника
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