Мэй заменила выбывших из-за Brexit министров на новых

Лондон, , 02:36 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новых членов кабинета министров из-за предшествовавших этому отставок по причине несогласия с проектом соглашения по Brexit, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

Сообщается, что новые назначения были одобрены королевой Елизаветой II. На пост замминистра здравоохранения был назначен экс-председатель Консервативной партии Стивен Хаммонд. Должность замминистра по делам Северной Ирландии досталась члену Палаты общин Джону Пенроузу. На пост министра по делам Brexit был назначен личный секретарь главы минфина Кваси Квартенг.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в связи с несогласием с планом Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС в отставку подали четверо министров. Среди них был и министр по делам Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

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