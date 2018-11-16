Глава Узбекистана поручил учредить в каждом регионе «президентскую школу»

Ташкент, , 23:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать в каждом регионе республики так называемую президентскую школу для подготовки «кадров нового поколения», говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа — Президентские школы», сказал Шавкат Мирзиёев, выступая в городе Нукусе (Каракалпакия).

Начать работу по организации таких школ Мирзиёев предложил с Каракалпакии, а именно в городе Нукусе. Чем будут отличаться эти школы от других в стране, в сообщение не указывается.

Говоря об образовании в регионе в целом, президент указал, что в следующем году в Каракалпакии будет построено 7 школ на 2,4 тысячи мест, последовательно будет продолжена работа в системах дошкольного образования и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал неудовлетворительное состояние учебных процессов, материально-технического обеспечения и низкую квалификацию преподавательского состава в средних школах.

Мирзиёев указал на медлительность в работе по автоматизации учебных процессов в школах, внедрению электронной формы услуг по приему в школы и переводу учащихся, организации частных школ на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, было указано на низкую квалификацию преподавательского состава — из трудящихся в системе более 422 тысяч педагогов 65 тысяч имеют среднее специальное образование, а число учителей высшей категории — всего 11 тысяч.

Было подчеркнуто, что реальная потребность в дополнительных педагогических кадрах превышает 3 тысячи человек, в частности, не хватает учителей английского языка, русского языка и литературы, начальных классов, информатики, математики.