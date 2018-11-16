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Правительство США заставит CNN «соблюдать приличия»

Политика

Журналист Акоста вел себя «абсолютно неприемлемо»

Правительство США заставит CNN «соблюдать приличия»
Josh Hallett
CNN

Вашингтон, 16 ноября 2018, 22:45 — REGNUM  Правительство США готово временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты по решению суда, однако намерено не допустить «неприемлемого» поведения журналистов в будущем, 16 ноября передает агентство Reuters.

«Мы будем развивать правила… для проведения честных и порядочных пресс-конференций в будущем. В Белом доме должны сохраняться приличия», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, господин Акоста во время пресс-конференции президента США Дональдом Трампа вел себя «абсолютно неприемлемо».

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