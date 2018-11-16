Переброска С-300 в Донбасс: готовит ли Киев военную операцию?

Москва, , 22:10 — REGNUM Киев готовит военный сценарий в Донбассе, стягивая к линии соприкосновения мощнейшее вооружение. Такое мнение 16 ноября высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя военное усиление на востоке Украины, он отметил, что «помимо С-300, там же ещё наращивается группировка «Буков» и многих других ракетных систем».

«Это очень страшное оружие. Возникает законный вопрос: зачем такое мощное вооружение подтягивается к линии соприкосновения, если, как утверждают украинские представители в ОБСЕ, ни о какой военной операции речи не идет? Хотя факты говорят совершенно об обратном. Вчерашние комментарии и заявления [секретаря СНБО Украины Александра] Турчинова подтверждают, что военный сценарий, безусловно, готовится», — сказал он.

Напомним, 15 ноября Александр Турчинов сообщил, что Вооруженные силы Украины получили 3500 единиц техники и оружия.

«Речь идёт о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системах противовоздушной борьбы, средствах связи и радиоэлектронной борьбы», — пояснил Турчинов.

16 ноября секретарь СНБО заявил, что Украина не пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР.

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