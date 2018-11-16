Украинских националистов взрастили в 90-е граждане США — политолог

Москва, , 22:05 — REGNUM Националистов на Украине взрастили в 90-е годы граждане США, заявил 16 ноября политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На Украине политика по реабилитации нацизма длится многие годы. У меня лежат фотографии, сделанные мной лично в июне 1991 года в Тернополе, Советский Союз ещё был жив. Пустой постамент, откуда в первую очередь либералы, демократы, пришедшие к власти, сломали, стащили памятник советскому танку, и там же, возле этого постамента улица Степана Бандеры. Вот с каких лет там начали взращивать такую молодёжь. Кстати, взращивали приехавшие из Америки граждане США», — рассказал он.

Он напомнил, что в 90-е годы юношескую организацию «Пласт» возглавлял муж бывшего министра финансов Украины (2014−2016 годы), уроженки США Натальи Яресько.

«Пласт» — скаутская организация, действовавшая в начале прошлого века на части Украины, входившей в состав Австро-Венгрии. Известно, что в ней состоял и будущий украинский националист Степан Бандера. Во время Второй мировой войны многие бывшие скауты вступили в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После распада СССР организация была восстановлена и развернула свою деятельность на территории современной Украины. Некоторые СМИ указывают на связь выходцев из скаутского движения с националистическими батальонами добровольцев, принимавших участие в АТО.