«Нацисты — опора власти на Украине» — мнение

Москва, , 22:01 — REGNUM Нацисты являются опорой современной власти на Украине, заявил 16 ноября политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вы знаете, Роман (обратился к украинскому журналисту Роману Цимбалюку, — прим. ИА REGNUM ), то что вы сейчас тихим, спокойным голосом сказали, страшно. Я перевожу на русский язык: нацисты — это опора и надёжа вашей власти. Эти пацаны, как вы сказали, со свастиками, с героями Шухевичем, Бандерой, будут давать отпор российской так называемой агрессии. То, что вы сказали, это так и есть: нацисты для вас — опора этой власти», — сказал Корнилов.

В программе обсуждали реакцию министра спорта и молодёжи Украины Игоря Жданова на международный резонанс вокруг детского лагеря «Сокол свободы» в Тернопольской области. Там детей обучают не только обращаться с оружием, но и якобы убивать людей.

Жданов сказал, что министерство финансирует «лагеря, семинары, конференции, которые общественные организации проводят в разных регионах Украины и так или иначе связаны с темой национально-патриотического воспитания», однако «Сокол свободы» в их число не попал.

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