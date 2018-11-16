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Дональд Трамп: Отношения Индии и США переживают свои лучшие времена

Политика

Президент США Дональд Трамп высоко оценил развитие торговых отношений с Индией

Дональд Трамп: Отношения Индии и США переживают свои лучшие времена
© Айтен Юран

Нью-Дели, 16 ноября 2018, 22:21 — REGNUM  «Мы активно стараемся развивать двусторонние отношения с Индией. Наша сторона всегда пытается заключать выгодные сделки, однако, индийцы — это хорошие торговцы и переговорщики», — заявил президент Дональд Трамп на праздновании индийского Дивали в США.

Политик добавил, что двусторонние отношения между Индией и США активно развиваются.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», президент США также обратился к Нарендре Моди, назвав его своим хорошим другом.

«Индия — самая большая демократия в мире. Две страны являются оплотом свободы, процветания и мира», — добавил он.

Политик также добавил, что отношения Индии и США переживают свои лучшие времена.

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Зарубежная хроника
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