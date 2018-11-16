Бюджет Швеции на 2019 год пришлось сформировать переходному правительству

Стокгольм, , 21:49 — REGNUM Уже больше двух месяцев назад шведский парламент, риксдаг, отправил в отставку премьер-министра Швеции, Стефана Лёвена, а в стране прошли очередные парламентские выборы. Однако ситуация во внутриполитической сфере такова, что новое правительство до сих пор не сформировано, а пост премьер-министра продолжает занимать Лёвен. Как сообщает официальный сайт риксдага, 15 ноября Министерство финансов переходного правительства внесло законопроект о бюджете на 2019 год.

Это значит, что шведам ещё год придётся жить по бюджету, в котором не будут учтены предвыборные обещания партий, прошедших в парламент. Это первый подобный случай в истории Швеции, и ситуация практически никак не регламентирована законодательством страны, что уже дало повод назвать её исторической. Теперь законопроекту предстоит пройти через голосование в риксдаге, партийный состав которого после выборов существенно отличается от прошлогоднего.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в беспрецедентном политическом кризисе. Премьер-министр страны отправлен в отставку, однако сформировать новое правительство и назначить премьер-министра пока не удаётся.