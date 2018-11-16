Католикоса всех армян не надо защищать от всех армян

Ереван, , 18:28 — REGNUM Парламент Армении сегодня, 16 ноября, не приняло поправки в законы «О свободе собраний» и «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих особой государственной охране», касающиеся «безопасности Католикоса всех армян».

Законопроекты, авторами которых являются депутаты фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), не смогли набрать необходимое количество голосов «за», сообщает azatutyun.am.

Авторы законопроектов, в частности, предлагали внести изменения, согласно которым собрания и митинги должны проводиться на определенном расстоянии от территории Армянской апостольской церкви, а правительство обязано предоставлять особую государственную охрану Католикосу всех армян.

Правительство дало отрицательное заключение по обоим законопроектам, аргументируя это тем, что при необходимости Католикос может лично обратиться за защитой к премьер-министру, который поручит соответствующим органам предпринять необходимые меры.

Изменения вызвали бурные дебаты в парламенте. Провластные депутаты призывали не низводить обсуждение вопроса «безопасности» Католикоса к вопросам религии и признания или непризнания особой роли Армянской апостольской церкви в жизни Армении.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян высказал недоумение в связи с законопроектами, согласно которым, по его словам, «Католикоса всех армян надо защищать от всех армян».

Другой провластный депутат Сасун Микаелян сказал: «Если сегодня Католикос не может находиться среди народа, то это его проблема». Он также напомнил республиканцам, что негативное отношение к Католикосу в обществе сформировалось именно в годы правления РПА.

Коллегам из «Елк» возразила депутат от РПА Маргарит Есаян, отметив, что если руководствоваться этой логикой, то государственная защита не нужна также премьер-министру и другим высшим должностным лицам.

«Приближаются выборы, и общество должно знать, почему и с какой целью правительство и проправительственная фракция выступают против этих законопроектов», — заявила Есаян.

Депутат фракции «Елк» Сасун Микаелян с иронией предложил, чтобы парламент следующего созыва удостоил проголосовавших «за» 28 депутатов «особого отношения, причислив их к лику святых»

Назвав голосование по законопроектам «самым позорным за всю историю независимой Армении», вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов демонстративно покинул зал заседаний. Его примеру последовали еще несколько депутатов-республиканцев.

Обсуждение вопроса предоставления государственной защиты Католикосу всех армян началось после протестов, имевших место в июне этого года. Члены инициативы «Новая Армения, новый патриарх» организовали акции протеста, требуя отставки Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Какова позиция Армянской Апостольской церкви в связи с непринятыми законопроектами, неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Католикоса всех армян не включили в список специально охраняемых