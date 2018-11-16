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Молодежное крыло правящей партии Бангладеш выдвинуло ультиматум оппозиции

Политика

Генеральный секретарь оппозиционной Бангладешской националистической партии Мирза Фахрул Ислам Аламгир обвинил Студенческую лигу правящей партии Бангладеш в нападении на штаб-квартиру БНП, в связи с чем лидеры Студенческой лиги потребовали от генсека БНП извинений

Дакка, 16 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  Генеральный секретарь главной оппозиционной партии в Бангладеш — Бангладешской националистической партии — Мирза Фахрул Ислам Аламгир обвинил представителей молодежного крыла правящей партии (Студенческой лиги) в нападении на штаб-квартиру БНП. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», лидеры Студенческой лиги выдвинули генсеку БНП 48-часовой ультиматум с требованием «взять свои слова назад» и «извиниться».

В случае, если Мирза Фахрул Ислам Аламгир не принесет извинения за свои слова, представители Студенческой лиги планируют устроить затяжной митинг вокруг штаб-квартиры лидера БНП Халеды Зии. Помимо этого лидеры Студенческой лиги угрожают завести уголовные дела за клевету в отношении лидеров БНП, а именно против Мирзы Аббаса и Чандры Рая.

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Зарубежная хроника
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