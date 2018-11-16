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США поддержали в Совбезе ООН создание Косово собственной армии

Политика

Штаты поддержали военную реформу в Косово и вступление этой республики в Интерпол

США поддержали в Совбезе ООН создание Косово собственной армии
SUHEJLO
Силы Безопасности Косово

Приштина, 16 ноября 2018, 20:52 — REGNUM  В Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное проблеме Косово. На совещании представитель США Джонатан Коэн подчеркнул, что США активно поддерживают преобразование Сил Безопасности Косово (СБК) в боеспособную армию:

«Мы считаем, что УНМИК (Миссия ООН по делам временной администрации в Косово) выполнила свою миссию и должна быть отозвана. Штаты поддерживают прозрачность преобразования СБК в Армию, способную выступить на защиту территории. Мы призываем всех воздерживаться от агрессивной риторики», — передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

Также Коэн призвал все государства, не признавшие Косово, первым делом сделать это. А также призвал все страны поддержать вступление Косово в Интерпол (международная уголовная полиция).

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Зарубежная хроника
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