Приштина, , 20:52 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошло заседание, посвященное проблеме Косово. На совещании представитель США Джонатан Коэн подчеркнул, что США активно поддерживают преобразование Сил Безопасности Косово (СБК) в боеспособную армию:

«Мы считаем, что УНМИК (Миссия ООН по делам временной администрации в Косово) выполнила свою миссию и должна быть отозвана. Штаты поддерживают прозрачность преобразования СБК в Армию, способную выступить на защиту территории. Мы призываем всех воздерживаться от агрессивной риторики», — передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

Также Коэн призвал все государства, не признавшие Косово, первым делом сделать это. А также призвал все страны поддержать вступление Косово в Интерпол (международная уголовная полиция).