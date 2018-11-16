Политолог объяснил, почему США отказались осудить героизацию нацизма

Москва, , 18:16 — REGNUM США были вынуждены проголосовать против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма, так как в противном случае им было бы сложнее поддерживать своих антироссийски настроенных союзников, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 16 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Все постоянные члены Совбеза ООН были либо за эту резолюцию, либо воздержались, — сказал политолог. — Если США воздерживаются, значит, никто не против, и резолюция проталкивается через Совбез ООН со всеми вытекающими. Именно поэтому США вынуждены были проголосовать против. Американцам приходится позориться. США понимают, что, если резолюция пройдёт через Совбез ООН, им будет сложнее поддерживать своих антироссийски настроенных друзей в странах Прибалтики, на Украине и в целом ряде других стран, которые базируются на антироссийский лозунгах».

Напомним, как сообщалось ранее, данная резолюция принимается ежегодно, начиная с 2005 года, и лишь США с Украиной несколько раз голосовали против её принятия.

Обосновывая своё решение, представитель США в ООН заявила, что, несмотря на то, что «нацизм — наш самый худший враг» и «американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле», Америка призывает остальные страны проголосовать против этой резолюции, так как она, по мнению Вашингтона, якобы предлагает «наказывать за свободу слова».