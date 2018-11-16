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Премьер-министр Чехии Бабиш: Я никогда не уйду в отставку!

Политика

Об этом никто не должен забывать

Премьер-министр Чехии Бабиш: Я никогда не уйду в отставку!
David Sedlecký
Андрей Бабиш

Прага, 16 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 16 ноября, что они «никогда не уйдет в отставку», несмотря на обвинения его в препятствовании расследовании о мошенничестве, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил, после того как против него в Праге прошли многочисленные акции протеста.

«Я никогда не уйду в отставку, никогда!» — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

«Пусть все это помнят: никогда», — добавил он.

Напомним, ранее лидеры оппозиционных партий республики потребовали отставки правительства, из-за того что Бабиш якобы пытался спрятать своего сына «в Крыму от допросов по делу против его отца».

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Отставки и назначения
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