Премьер-министр Чехии Бабиш: Я никогда не уйду в отставку!

Прага, , 14:52 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 16 ноября, что они «никогда не уйдет в отставку», несмотря на обвинения его в препятствовании расследовании о мошенничестве, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил, после того как против него в Праге прошли многочисленные акции протеста.

«Я никогда не уйду в отставку, никогда!» — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

«Пусть все это помнят: никогда», — добавил он.

Напомним, ранее лидеры оппозиционных партий республики потребовали отставки правительства, из-за того что Бабиш якобы пытался спрятать своего сына «в Крыму от допросов по делу против его отца».