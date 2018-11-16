Первый созыв депутатов парламента ДНР рассмотрел почти 600 законов

Донецк, , 13:39 — REGNUM Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) за период своей работы с 2014 года принял 272 закона, заявила вице-спикер народного совета республики Ольга Макеева, сообщает 16 ноября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, народный совет ДНР первого созыва рассмотрел 599 законов, из которых по итогам двух чтений были приняты 272 проекта. Также 16 ноября депутаты парламента ДНР провели итоговое заседание.

Напомним, народный совет ДНР первого созыва был сформирован 2 ноября 2014 года. Большинство мест в парламенте получило движение «Донецкая Республика», ее фракция заняла 68 мест. На втором месте оказалось движение «Свободный Донбасс», оно заняло 32 места.

11 ноября 2018 года прошли выборы в парламент ДНР. Места распределились следующим образом: «Донецкая Республика» — 74 места, «Свободный Донбасс» — 26.