«Инвестиций не будет» – эксперт о том, что даст РФ мирный договор с Японией

Москва, , 13:20 — REGNUM РФ навязывают ложный тезис о том, будто мирный договор с Японией мешает развитию экономических отношений между двумя государствами, уверен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выгоды, которые могло бы дать России подписание этого документа.

«Мирный договор, который до сих пор не заключён между РФ и Японией, уже превратился в формальность, — сказал Кистанов. — Фактически он ничего не меняет в отношениях между Россией и Японией. Некоторые не очень образованные комментаторы говорят, будто надо прекращать состояние войны между РФ и Японией, но состояние войны между нами было прекращено еще в 1956 году той же самой Декларацией 1956 года. Там в первой статье это записано. Также нам навязывают тезис, будто этот договор мешает развитию экономических отношений. Вот, дескать, будет подписан мирный договор, решена территориальная проблема, и к нам рванут японские капиталы и технологии».

Этот тезис, по мнению Кистанова, неверен, и рассчитывать на приток в Россию японских инвестиций после подписания мирного договора не стоит.

«Ничего этого не будет, — сказал востоковед. — Здесь роль играет крупный японский бизнес. А для него важно не то, есть договор или нет. Ему важна проблема экономической целесообразности. Есть хороший бизнес климат, обещающий прибыли, — будут вкладываться. Если этого нет, то и инвестиций нет. Посмотрите на Японию и Китай — там ситуация (территориального спора — прим. ИА REGNUM ) гораздо более острая. Но это не машет им быть важнейшими торгово-экономическими партнёрами друг для друга. Так и у нас. Аналогичная история была с Южной Кореей, когда СССР её не признавал, но потом во время перестройки (Южная Корея — прим. ИА REGNUM ) стала нас убеждать: «вы только нас признайте и установите с нами дипломатические отношения, и мы вам и технологии дадим, и капиталы». Признали, установили дипломатические отношения. Ну и что? Очень слабое присутствие, и южнокорейских инвестиций на Дальнем Востоке почти нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Владимира Шаповалова, отсутствие мирного договора между Россией и Японией никак не мешает развитию российско-японских экономических отношений.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на территории южных Курильских островов в случае передачи их Японии не будут размещаться военные базы США и что мирный договор между Токио и Москвой может быть заключен только после решения территориального вопроса.

Отметим также, что основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии и постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, и суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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