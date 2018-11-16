В Казахстане судьи увольняются из-за чрезмерной нагрузки

Астана, , 10:55 — REGNUM В Казахстане насчитывается 245 вакантных мест судей, что увеличивает нагрузку на работающих судей, заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин на круглом столе «Модернизация системы отбора судей и деятельности Высшего судебного совета Казахстана», сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

Рахметулин отметил, что в настоящее время судьи в Казахстане испытывают высокую нагрузку, что приводит к ухудшению их физического и эмоционального состояния и, как следствие, к увольнению.

Среднемесячная нагрузка на одного судью составляет 147 дел и материалов. В день судья рассматривает 7−8 дел и составляет по ним решения. Кроме того, количество дел ежегодно увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября председатель Верховного суда Казахстана Жаким Асанов заявил, что судьи должны сосредоточиться на делах, в которых присутствуют споры и конфликты, а не заверять действия судоисполнителей.

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