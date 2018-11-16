Франция готовится к «гипотетическому» жесткому Brexit – министр транспорта

Париж, , 10:42 — REGNUM Франция готовит меры, прежде всего, в области пограничного контроля и проверки в портах, на случай выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, заявила 16 ноября Элизабет Борн, министр по делам транспорта республики, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Борн выступила на следующий день, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, внеся на рассмотрение свой план выхода страны из ЕС, столкнулась с жесткой критикой.

«Мы делаем приготовления для гипотетического сценария, в рамках которого выход Великобритании из ЕС будет осуществляться без соглашения», — подчеркнула она.

«К этому сценарию мы будем готовить пункты таможенного контроля, принимать ветеринарные меры, а также меры для проверки в портах», — добавила она.

Напомним, ранее Великобритания и ЕС заявили о согласовании проекта соглашения о Brexit, который вступит в силу в ночь на 30 марта 2019 года. Этот документ должен еще пройти одобрение Европарламента, а также парламента отдельных стран.

При этом представленный 15 ноября план Мэй встретил в Соединенном Королевстве решительную критику. Из-за несогласия с ним в отставку ушли четыре министра, в том числе по делам Brexit.