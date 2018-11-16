Япония выразила очередной протест Южной Корее из-за спорных островов

Токио, , 09:18 — REGNUM Япония выразила очередной протест Южной Корее за нахождение ее исследовательского судна в районе спорных островов Лианкур (Такэсима — японское название, Токто — корейское название) в Японском море. Об этом сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, Токио считает неприемлемым проведение исследований в районе этих островов без согласия с Японией. «Мы заявили жесткий протест», заявил Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио претендует на острова Такэсима (Токто) после обретения Южной Кореей, которая ранее была японской колонией, независимости в 1945 году. Оспариваемая группа островов расположена в западной части Японского моря между Корейским полуостровом и Японией.

В настоящее время острова находятся под контролем Вооруженных сил Южной Кореи. При этом Токио считает острова частью своей территории, а их принадлежность Южной Корее называет «незаконной оккупацией».

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