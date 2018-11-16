Михеев: России нужна компромиссная модель развития с учетом опыта Китая

Москва, , 05:11 — REGNUM Для выживания России необходим компромиссный вариант социально-экономической и мировоззренческой системы, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Учитывая китайский опыт в том числе, все-таки, я считаю, что для исторической России, на самом деле, нужен компромиссный вариант и социально-экономической системы, и мировоззренческой культурной матрицы, и всего остального. Потому что все-таки, дикий капитализм, он является невероятно разрушительным для страны не только по экономическим причинам, но и по глубинным морально-нравственным социокультурным, прочее и прочее», — заявил Михеев.

По слом эксперта, в 90-е годы преступники, дорвавшиеся до власти, уничтожали прежде всего российское государство, как геополитического конкурента США и прочих стран, и им было не столь важно, коммунизм в СССР, или нечто иное. Поэтому и нормальный капитализм, хотя бы минимально отвечающий интересам построения сильного государства, им был не нужен.

Напомним, что по мнению ряда экспертов, экономические преобразования в России во время и после распада Советского Союза были направлены на создание криминального, даже не криминализованного капитализма.

По словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, обещания президента Ельцина построить капитализм в России за пять при отсутствии первоначального капитала у населения и наличие капитала у криминальных структур означало, что в России будет построен криминальный капитализм с коррупцией, как стержневым принципом организации общественных отношений.

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