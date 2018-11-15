Министр обороны Испании одобрила предложение создать общеевропейскую армию

Мадрид, , 23:40 — REGNUM Создание общеевропейской армии будет способствовать укреплению Евросоюза, заявила 15 ноября журналистам министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Об этом сообщает испанская газета Vanguardia.

«Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза», — цитирует газета слова министра. При этом Роблес заявила, что это надо сделать в рамках «максимального сотрудничества и интеграции» между ЕС и структурами НАТО.

Таким образом, глава испанского военного ведомства поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года французский президент Макрон предложил «общеевропейскую армию», так как Евросоюзу необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Позднее эту идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, в то время как президент США Дональд Трамп назвал предложение Макрона «очень оскорбительным».

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