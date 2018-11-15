В ООН заметили угрозу жизни миллионам жителей Донбасса

Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Миллионы жителей восточной Украины находятся под угрозой смерти из-за наступающих холодов и продолжающихся военных действий, заявила 15 ноября в Женеве гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

По ее словам, на сегодняшний день гуманитарные программы ООН для востока Украины профинансированы лишь на 36%, а вся ситуация, складывающаяся там, «кажется, пропала с международных радаров».

Оснат Лубрани заявила, что все вышеуказанное лишит миллионы людей элементарных ресурсов для выживания в холодную зиму, к которой добавлены психологические травмы, проблемы с разминированием, медицина, гигиена и недостаток воды.

«Я призываю все страны-члены ООН проявить солидарность с народом восточной Украины и помочь им продержаться холодную зиму…», — сказала Лубрани.

Кроме того, гуманитарный координатор ООН указала на разрушения гражданской инфраструктуры, особенно отметив 73 инцидента с обстрелами критически важных элементов системы водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Украины с апреля 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Население Донбасса не признало результатов госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве, получив в ответ карательную операцию с участием украинских вооруженных сил и нацистских батальонов. Число жертв этого конфликта составляет как минимум 10 тыс. человек.

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