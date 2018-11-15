Порошенко уличили в использовании американского темника

Москва, , 20:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко говорит по американскому темнику, заявила 15 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Не стоит рефлексировать на слова Порошенко, [секретаря СНБО Украины Александра] Турчинова. Они повторяют то, что сказал [спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт] Волкер, [экс-посол США на Украине Джеффри] Пайет, другие американские чиновники, действующий посол США. Это калька: им дают темник — они его повторяют. Они не самостоятельные люди», — сказала она.

Версию Бондаренко в студии встретили шутками. Ведущая Ольга Скабеева предложила темник «выкрасть», политолог Сергей Марков — «подменить».