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Порошенко уличили в использовании американского темника

Политика

«Это калька: им дают темник — они его повторяют. Они не самостоятельные люди»

Порошенко уличили в использовании американского темника
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко. Трамп

Москва, 15 ноября 2018, 20:21 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко говорит по американскому темнику, заявила 15 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Не стоит рефлексировать на слова Порошенко, [секретаря СНБО Украины Александра] Турчинова. Они повторяют то, что сказал [спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт] Волкер, [экс-посол США на Украине Джеффри] Пайет, другие американские чиновники, действующий посол США. Это калька: им дают темник — они его повторяют. Они не самостоятельные люди», — сказала она.

Версию Бондаренко в студии встретили шутками. Ведущая Ольга Скабеева предложила темник «выкрасть», политолог Сергей Марков — «подменить».

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